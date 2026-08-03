В Италии ответили на версию о взрыве в Москве как попытке запугать итальянцев.

В Италии не согласились с заявлением посольства России в Риме, где недавний теракт в Москве в итальянском ресторане Balzi Rossi назвали попыткой «припугнуть итальянцев».

Вице-премьер, глава МИД республики Антонио Таяни назвал эту версию «колоссальной ложью». По словам итальянского дипломата, в этом нет логики, поскольку его страна поддерживает Украину, сообщает rtvi.com

«Утверждение, что нападение на итальянский ресторан в Москве было совершено «для запугивания итальянцев», — это «колоссальная ложь». Зачем «украинцам запугивать итальянцев», если наша страна поддерживает Киев?», - передает Ansa слова Таяни, который выступал в кафе Caffè de La Versiliana в провинции Лукка.

Ранее в посольстве России в Италии заявили, что, «планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев».

Взрыв в высотке на Кудринской площади произошел вечером 1 августа. Сначала полиция заявила о трех погибших и 15 пострадавших, позднее Национальный антитеррористический комитет уточнил, что ранения получил 21 человек. По неподтвержденным данным, число жертв выросло до пяти. Следствие квалифицирует взрыв как теракт.