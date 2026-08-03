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3 Августа 2026, 09:23
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Посольство России назвало взрыв в Москве актом устрашения итальянцев Киевом

Взрыв в итальянском ресторане на Кудринской площади в центре Москвы был организован Украиной и направлен на устрашение итальянцев, заявило посольство России в Риме.

Посольство России назвало взрыв в Москве актом устрашения итальянцев Киевом.
Посольство России назвало взрыв в Москве актом устрашения итальянцев Киевом.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой», — говорится в сообщении.

Дипмиссия сообщила, что при взрыве погибли пять человек, еще 19 посетителей получили ранения. Шеф-повар ресторана из Неаполя и его команда не пострадали благодаря действиям сотрудника российской службы безопасности, добавили там.

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