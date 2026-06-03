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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 19:36
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В ЕС готовят почву для запуска еще одной программы поддержки оборонных инноваций

В ЕС начали практические приготовления к созданию еще одной программы содействия развитию оборонной промышленности под названием AGILE.

В ЕС готовят почву для запуска еще одной программы поддержки оборонных инноваций.
В ЕС готовят почву для запуска еще одной программы поддержки оборонных инноваций.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает eurointegration.com.ua

3 июня послы стран ЕС утвердили мандат Совета ЕС на ведение переговоров с Европейским парламентом о предложении учредить новую программу поддержки гибких и быстрых инноваций в оборонной сфере с названием AGILE и бюджетом 115 млн евро.

Перед этим с соответствующей идеей выступила Еврокомиссия.

AGILE должна дополнить существующий инструментарий ЕС для поддержки развития оборонной промышленности и предоставить финансовую поддержку для мелких и средних предприятий сферы, включая стартапы.

Она будет сосредоточена, в частности, на поддержке развития и тестирования новейших изобретений в отрасли, в том числе адаптации гражданских технологий к военному применению. Предполагается, что профинансированные технологические продукты начнут поступать на вооружение через 1-3 года.

"Война России против Украины и конфликты к югу от границ ЕС показали, что быстрые технологические инновации могут играть решающую роль на поле боя. Поэтому нам нужно поддерживать бизнесы, которые способны создавать "умные", доступные и адаптивные решения для наших армий", – отметил министр обороны председательствующего в Совете ЕС Кипра Василис Палмас.

Следующим шагом после утверждения мандата Совета ЕС будут переговоры с Европарламентом – после того, как там завершат свои подготовительные процедуры.

Рассчитывают, что AGILE заработает уже в начале 2027 года.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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