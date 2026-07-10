В Иране похоронили аятоллу Али Хаменеи: его сын так и не появился на публике.

Спустя шесть дней траурных мероприятий в Мешхеде в закрытом формате прошли похороны Али Хаменеи. Его сын на публике так и не появился.

В иранском городе Мешхед в закрытом формате прошли похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в конце февраля во время атаки США и Израиля на его резиденцию. О состоявшейся церемонии в ночь на пятницу, 10 июля, сообщило новостное агентство dpa со ссылкой на местные СМИ, передает dw.com

Погребение Хаменеи состоялось в мавзолее имама Резы - одном из крупнейших в мире святилищ мусульман-шиитов, которое ежегодно посещают до 20 млн человек. Иранский режим представлял Али Хаменеи мучеником, погибшим в борьбе против значительно превосходящего в военном отношении противника, поэтому выбор такого места для его захоронения не удивителен. В мавзолее также похоронили членов семьи Хаменеи, погибших вместе с ним в результате авиаударов по резиденции верховного лидера Ирана.

В этом же комплексе ранее был захоронен Ибрахим Раиси - погибший в 2024 году при крушении вертолета президент Ирана.

Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике во время траура по отцу

Похороны Али Хаменеи состоялись спустя более чем четыре месяца после подтверждения его гибели при авиаударе в начале войны США и Израиля против Ирана. Даты проведения мероприятий Тегеран сообщил лишь 13 июня, когда в Иране действовал хрупкий режим прекращения огня, о котором воюющие стороны договорились ранее.

Траурные мероприятия по Хаменеи продолжались с 4 июля, гроб с аятоллой выставили сначала в Тегеране, затем в важном для шиитских паломников городе Кум, а после - в иракских городах Наджаф и Кербела, которые также почитаются шиитами. По данным иранских властей, в одном только Тегеране в церемонии прощания участвовали до 20 млн человек.

Несмотря на масштаб мероприятий, во время них на публике так и не появился сын убитого Али Хаменеи Моджтаба, которому официально перешла должность верховного лидера страны. Хаменеи-младшего общественность не видела с момента атаки США и Израиля на резиденцию верховного лидера Ирана 28 февраля.

СМИ называли разные возможные причины отсутствия подтвержденных данных о состоянии здоровья Хаменеи-младшего. По данным ряда источников, он был серьезно ранен во время атаки на резиденцию, но остался дееспособен. Кроме того, иранский режим опасается атаки Израиля на нового верховного лидера, поэтому его присутствие на похоронах было исключено, сообщала ранее газета The New York Times.

Иранское государственное информагентство Fars пишет, что Моджтаба предстанет перед публикой 19 июля, когда в Куме состоится еще одна прощальная церемония с Али Хаменеи. Политик, выступающий организатором мероприятия, должен зачитать на нем речь в честь отца. Ранее сообщения о возможном скором появлении Хаменеи-младшего перед общественностью не подтверждались.