Барона ромов Артура Чераря похоронят в костюме из Италии и мраморном склепе.

В Сороках продолжается подготовка к похоронам барона ромов Артура Чераря. Семья организует церемонию в соответствии с традициями общины, которые предусматривают более десяти дней траурных мероприятий.

Барона похоронят в костюме, привезенном из Италии, и в мавзолее из зеленого мрамора — так, как он сам пожелал при жизни. Ожидается, что проститься с ним приедут сотни людей, сообщает protv.md

Тело Артура Чераря находится в его комнате рядом с коллекцией фарфоровых статуэток. Его дочь Анна рассказала, что для похорон специально заказали одежду из-за границы.

«Папа всегда носил свой любимый цвет — темно-синий, с золотистой рубашкой, никогда не надевал белую. Мы заказали костюм в Италии — именно такой, какой он любил, так же и обувь», - рассказала дочь покойного барона.

Согласно традициям ромской общины, Артура Чераря похоронят в мавзолее на кладбище в Сороках рядом с его семьей — отцом Мирчей Черарем, бывшим бароном, матерью и супругой. Работы по строительству мавзолея уже начались. Он будет выполнен из мрамора и гранита, а родственники говорят, что все будет именно так, как он хотел.

«Внутри мавзолей будет отделан мрамором, очень красиво. Барон хотел, чтобы он был зеленого цвета. Мы исполним его желание. Молимся, чтобы Бог принял его в свое царство», - рассказал Роберт Черарь, племянник, председатель общественно-политического движения ромов Республики Молдова.

Барон ромов скончался в возрасте 66 лет. По словам дочери, смерть наступила внезапно, дома, в окружении семьи.

«Папа ушел из жизни очень быстро. Думаю, он даже ничего не почувствовал. У него произошла остановка сердца. Утром он проснулся, выпил чай, немного поговорил, а потом просто упал».

Семья — две дочери, сын, внуки и другие родственники — вспоминают Артура Чераря как любящего отца и дедушку, мудрого и уважаемого человека.

Тех, кто приходит проститься с бароном, встречают зеленая ковровая дорожка, две лошади и накрытый для гостей стол.

По словам семьи, дата похорон пока не определена, однако церемония будет масштабной. До этого родственники продолжают подготовку в соответствии с традициями общины.

Барон ромов из Сорок Артур Черарь умер в минувшую субботу в возрасте 66 лет в результате остановки сердца. Почти три десятилетия он был традиционным лидером ромской общины Молдовы и был известен своей деятельностью по защите прав ромов и продвижению доступа к образованию.