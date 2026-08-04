В июле Бельгия стала полностью зависимой от импорта российского СПГ.

В прошлом месяце Бельгия стала полностью зависимой от России в импорте сжиженного природного газа, поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Большинство покупателей на континенте воздерживаются от закупок СПГ для зимних запасов из-за устойчиво высоких цен на газ, вызванных перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

Хотя импорт Бельгии из России также был ниже, чем в начале этого года, эти цифры осложняют энергетическую политику Европейского союза, который ввел запрет на российский СПГ, вступающий в силу со следующего года.

Общие объемы поставок СПГ в Бельгию – пятого по величине импортера этого топлива в Европе в прошлом году – в июле сократились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным о слежении за судами, собранным Bloomberg. Как свидетельствуют данные, страна закупила около 0,4 млн тонн топлива из России. Она также получает газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании.

Страны-члены ЕС уже должны были сокращать объемы закупок СПГ из России, поскольку с апреля действует запрет на заключение краткосрочных соглашений, а полный запрет вступит в силу в следующем году. Вместо этого объемы поставок резко выросли, поскольку покупатели искали альтернативы поставкам с Ближнего Востока.

По данным немецкой некоммерческой организации Urgewald, в первом полугодии 2026 года Европа получила на 16% больше российского СПГ по сравнению с прошлым годом, заплатив в общей сложности 5,96 млрд евро, причем лидерами стали Франция, Бельгия и Испания.

Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, и некоторые эксперты уже ставят под сомнение целесообразность запрета, если перебои с поставками из Ближнего Востока будут продолжаться. Низкий уровень запасов газа в Европе в преддверии предстоящей зимы – который в настоящее время является самым низким за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года – еще больше усложняет ситуацию.

В настоящее время официальные лица в Брюсселе заявляют, что план по запрету российского газа в следующем году остается в силе. В прошлом месяце блок из 27 стран предоставил исключение на транспортировку российского СПГ в третьи страны, что снизило риски для глобальных поставок.

Последний раз Россия была единственным поставщиком СПГ в Бельгию в начале 2021 года, когда европейские экономики только начинали восстанавливаться после пандемии Covid и ещё до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что 23 июля Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

В то же время Греция получила возможность продолжать реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны, несмотря на запрет на транзит СПГ из России.