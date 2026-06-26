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26 Июня 2026, 11:58
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В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

Власти Японии из-за сильных дождей и тайфуна эвакуировали 2,23 млн жителей из 13 префектур — от Кюсю и Окинавы до региона Кинки.

В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна.
В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна.

Об этом сообщило TBS News со ссылкой на японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Сильные дожди наблюдаются на западе Японии из-за влияния тайфуна № 7 и фронта сезона дождей. В префектуре Кагосима сообщалось о трех пострадавших. В префектурах Фукуока и Кагосима было затоплено 25 зданий. По данным телеканала NHK, из-за непогоды в некоторых районах Тюгоку и северного Кюсю объявлено предупреждение об опасности оползней 4-го уровня.

Сервис о погоде Tenki уточняет, что тайфун № 7 находится примерно в 230 км к юго-западу от японского Амами и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. Максимальная скорость ветра вблизи центра — 23 м/с. Тайфун должен пройти примерно в 140 км к юго-западу от Якусимы. К югу от Японии зафиксирован еще один тайфун — № 8, который движется со скоростью 30 км/ч. По прогнозам синоптиков, около полуночи по местному времени он пройдет в 160 км от Сиономисаки.

В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

В Японии эвакуировали более 2 млн жителей из-за сильных дождей и тайфуна

Источник
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