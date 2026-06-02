rupor.md logorupor
2 Июня 2026, 10:44
Граждан Молдовы предупредили о тайфуне в Японии

Посольство Молдовы в Японии призвало сограждан к осторожности из-за приближения мощного тропического шторма. Метеорологическое явление «Тайфун № 6» может спровоцировать сильные ливни, наводнения и шквалистый ветер.

По прогнозам японских властей, непогода охватит регионы во вторник, 2 июня, и продлится до второй половины дня среды. Ожидается, что шторм будет продвигаться на северо-восток и затронет острова Кюсю и Сикоку, а также регионы Кинки, Токай и Канто-Косин на острове Хонсю. Синоптики предупреждают о высоких рисках схода оползней, выхода рек из берегов, подтопления низменностей и сильных штормовых волн на побережье, пишет rupor.md

Дипломатическая миссия рекомендует находящимся в Японии гражданам Молдовы внимательно следить за официальными сообщениями и строго следовать указаниям местных служб спасения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций соотечественники могут круглосуточно обратиться за консульской помощью по телефону посольства: +81 80 8850 7372. Оперативная информация о движении тайфуна также постоянно обновляется на сайте Метеорологического агентства Японии.

Источник
