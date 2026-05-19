СМИ: Греция потребует от Украины отвести морские дроны от своих берегов.

По данным издания, решение было принято после того, как морской дрон обнаружили у западного греческого острова Лефкада. Им оказался беспилотник «Козак Мамай», передает theins.ru

Предварительный отчет об инциденте уже был представлен премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису. Предположительно, дрон был спущен на воду с борта судна в открытом море. Изначально выдвигалась версия, что аппарат мог быть запущен из Ливии через Средиземное море, но предварительные результаты расследования показывали, что дрон вряд ли преодолел столь большое расстояние.

Целью подобных беспилотников мог стать российский «теневой флот» в Средиземном море. По данным собеседников газеты, Киев уже предупреждал Афины, что танкеры, перевозящие российскую нефть в обход санкций, могут стать для него законной целью.

Kathimerini отмечает, что греческих чиновников встревожили последствия такой атаки для экологии. Именно поэтому было решено вынести Украине официальное предупреждение. Не исключены также прямые контакты между премьер-министром страны и президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Российские суда неоднократно становились целью украинских атак в Средиземном море. В начале марта морские беспилотники атаковали газовоз Arctic Metagaz. Как выяснилось позднее, они были запущены из Ливии.