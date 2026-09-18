В Германии собираются вернуть скидку на топливо и ввести потолок цен.

Правительство Германии обсуждает сразу две меры для снижения рекордных цен на бензин и дизель — возврат налоговой скидки на топливо и введение предельной цены.

Планируется, что энергетический налог хотят снизить на 14 центов за литр, что с учетом НДС должно уменьшить цену на заправке примерно на 17 центов. Такой механизм уже действовал в мае и июне 2026 года.

Второй мерой может стать государственный потолок цен, за который выступает министр финансов Ларс Клингбайль. Его предполагается привязать к реальной динамике нефтяных цен по примеру Бельгии и Люксембурга, где государство устанавливает максимальную стоимость топлива.

Как именно будет рассчитываться немецкий предел, пока неизвестно. По информации Handelsblatt, ХДС/ХСС и СДПГ действительно приблизились к соглашению по пакету, однако переговоры еще продолжаются.

Налоговую скидку, по информации BILD, хотят вернуть как можно быстрее — возможно, уже с 1 октября, а потолок цен ввести не позднее 1 января. Для реализации плана еще необходимо договориться с федеральными землями о финансировании.