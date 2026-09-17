Бэлуцел: Цены на топливо могут продолжить расти, это непредсказуемая сфера.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке и нестабильной ситуации на нефтяном рынке цены на топливо в Молдове могут продолжить расти, заявил председатель парламентской комиссии по европейской интеграции Адриан Бэлуцел.

По словам Бэлуцела, власти анализируют существующие механизмы поддержки секторов, которые больше всего затронул рост цен на топливо. В частности, рассматривается возможность расширить возврат акциза на дизельное топливо для сельхозпроизводителей, пишет bani.md

«Уже существуют, например, для сельхозпроизводителей механизмы возврата акциза на дизельное топливо. Это один из механизмов, который мы рассмотрим, если возникнет необходимость его расширить и понять, как с ним работать в случае, если цены продолжат расти», — заявил Бэлуцел.

Депутат отметил, что прогнозировать дальнейшую динамику цен по-прежнему сложно. Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в марте, когда топливо несколько недель дорожало, после чего цены быстро пошли вниз.

«Это действительно абсолютно непредсказуемая сфера, в которой мы будем анализировать ситуацию неделю за неделей», — сказал Бэлуцел.