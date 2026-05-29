В Крыму ограничили продажу топлива после ударов ВСУ.

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил глава региона Сергей Аксенов, передает meduza.io

На сайте крымского министерства топлива и энергетики появился список АЗС, где по состоянию на 29 мая есть бензин. В нем перечислены 148 заправок по всему Крыму. В большинстве из них бензин разных марок продают по талонам.

В Севастополе утром 29 мая на заправках вовсе пропал бензин АИ-92 и АИ-95, а дизель остался не на всех станциях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Утром 30 мая, по его словам, продажа бензина возобновится.