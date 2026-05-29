29 Мая 2026, 23:18
В Крыму ограничили продажу топлива после ударов ВСУ
Власти Крыма объявили, что с 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров «в одни руки один раз в сутки».
«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил глава региона Сергей Аксенов, передает meduza.io
На сайте крымского министерства топлива и энергетики появился список АЗС, где по состоянию на 29 мая есть бензин. В нем перечислены 148 заправок по всему Крыму. В большинстве из них бензин разных марок продают по талонам.
В Севастополе утром 29 мая на заправках вовсе пропал бензин АИ-92 и АИ-95, а дизель остался не на всех станциях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Утром 30 мая, по его словам, продажа бензина возобновится.