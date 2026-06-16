theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
16 Июня 2026, 10:27
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Евросоюзе создадут систему защиты от нарушений правил со стороны новых стран

Евросоюз разрабатывает механизмы, которые не позволят отступать от реформ или блокировать решения после вступления новых членов. Это происходит на фоне начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой.

В Евросоюзе создадут систему защиты от нарушений правил со стороны новых стран.
В Евросоюзе создадут систему защиты от нарушений правил со стороны новых стран.

С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет rbc.ua со ссылкой на politico.eu

В интервью Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел в Люксембурге Кос заявила: у Еврокомиссии уже есть идеи по укреплению системы - в частности, защитные механизмы и переходные периоды до предоставления определенных прав членства.

"Если новая страна-член будет соблюдать правила - ничего не произойдет. Если нет - защитные механизмы сработают жестко. Именно такую систему мы и строим", - сказала она.

Почему возникла эта необходимость

Основанием послужили уроки из опыта Венгрии. Во времена премьера Орбана Будапешт систематически блокировал консенсус по санкциям против России и затягивал поддержку Украины. ЕС заморозил более 10 миллиардов евро фондов из-за нарушения демократических и судебных обязательств. Именно такого сценария в блоке хотят избежать.

Франция, Германия и Нидерланды настаивают: любое расширение должно сопровождаться гарантиями сохранения реформ и защитой баланса сил в блоке.

Черногория как тест-кейс

Соглашение о вступлении Черногории - первой страны-кандидата, которая приблизилась к членству со времен Хорватии в 2013 году, - станет моделью для будущих расширений. Именно в ней впервые будут закреплены механизмы, гарантирующие соблюдение правил через пять, десять и пятнадцать лет после вступления.

Ранее The Guardian сообщал, что блок рассматривает возможность временно ограничить право вето новых членов, чтобы исключить возможность блокирования решений после расширения.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте