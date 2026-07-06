В Европе из-за жары резко вырос спрос на китайские кондиционеры.

Рекордная жара в Европе в конце июня 2026 года резко увеличила спрос на мобильные кондиционеры китайского производства.

По прогнозам аналитиков, продажи кондиционеров Midea (один из крупнейших китайских производителей бытовой техники) в Европе по итогам второго квартала могут увеличиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания заранее подготовилась к высокому спросу, сформировав запасы мобильных кондиционеров, пишет meduza.io со ссылкой на bloomberg.com

Примерно такой же рост продаж в Европе ожидает еще один китайских производитель — Haier Smart Home.

Аналитики при этом отмечают, что рост спроса на кондиционеры в Европе вряд ли сможет компенсировать снижение продаж на китайском рынке, который остается основным источником доходов для производителей. Китайские производители бытовой техники продолжают сталкиваться со слабым внутренним спросом, сокращением государственных субсидий и ростом стоимости сырья.

Согласно данным Международного энергетического агентства, кондиционерами оснащены около 20% европейских домохозяйств, что открывает возможность для дальнейшего роста продаж мобильных кондиционеров. Как отмечает Bloomberg, это связано в том числе с различными ограничениями в странах Европы на установку габаритных кондиционеров в домах.

В июне 2026 года Европа пережила очередную волну аномальной жары с температурами выше 30 и даже выше 40 градусов. В частности, в Великобритании зафиксировали новый рекорд июньской температуры, а для Испании и Франции 23 и 24 июня стали самыми жаркими днями за всю историю наблюдений.