В Еврокомиссии назвали неоправданными американские тарифы из-за принудительного труда.

Офис торгового представителя США заявил, что хочет снова ввести 10-процентную пошлину на своих основных торговых партнеров – в частности, Европейский союз, Канаду и Мексику, – после того как выяснилось, что они не обеспечили соблюдение законов о запрете товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, передает eurointegration.com.ua

"Комиссия тщательно проанализирует предварительные выводы расследования и продолжит взаимодействие с администрацией США. Однако ЕС считает тарифы, введенные на этих основаниях, неоправданными", – заявил заместитель главного спикера ЕК Олоф Хилл.

Хилл отметил, что ЕС в 2024 году принял регламент, запрещающий товары, изготовленные с использованием принудительного труда, и что эта общая цель "ликвидации принудительного труда в цепях поставок" также была указана в совместном заявлении ЕС и США от августа прошлого года.

Однако регламент ЕС по принудительному труду начнет действовать только с декабря 2027 года. Именно это является обоснованием, на которое ссылается торговый представитель США для применения 10-процентной пошлины на товары, поступающие из блока.