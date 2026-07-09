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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июля 2026, 16:46
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Еврокомиссия предложила новые санкции для борьбы с организованной преступностью

ЕК предложила новый режим санкций ЕС для борьбы с незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и другими формами организованной преступности, включая торговлю огнестрельным оружием и наркотиками, а также отмывание денег.

Еврокомиссия предложила новые санкции для борьбы с организованной преступностью.
Еврокомиссия предложила новые санкции для борьбы с организованной преступностью.

Предлагаемые ограничения включают замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам или организациям, включенным в список. Также запрещаются поездки в государства-члены ЕС или транзит через их территорию, передает eurointegration.com.ua

Предложения Еврокомиссии направлены на незаконную деятельность за пределами ЕС, которая в силу своего широкомасштабного, систематического или организованного характера представляет серьезную угрозу ценностям и безопасности блока; поведение, связанное с контрабандой мигрантов, торговлей людьми, незаконной перевозкой и другой деятельностью, связанной с незаконным ввозом наркотиков, незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, а также отмыванием денег.

"Сегодня мы представляем новый режим санкций против контрабандистов и торговцев мигрантами. У нас у всех общая цель. Вытеснить их из бизнеса. И спасти жизни тысяч людей, мечтающих о лучшей жизни. Мы в Европе должны решать, кто к нам приезжает и при каких обстоятельствах", – подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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