В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки.

В Днепре повреждения получил Дом органной и камерной музыки. Здание церкви начала ХХ века, судя по опубликованным главой администрации фотографиях, пострадали и снаружи, и внутри. Фасад значительно посечен осколками, окна и двери выбиты взрывной волной. Пострадал ли 12-тонный орган, который находится внутри, неизвестно, пишет bbc.com

Также в Днепре, по словам Ганжи, нанесен ущерб инфраструктуре и предприятиям. Один человек получил ранения. Еще один человек получил ранения в Зеленодольской общине Криворожского района.

Также разрушения и пожары зафиксированы в Синельниковском районе, где повреждены многоэтажным дом, предприятие и учебное заведение. В Павлоградском районе под удар попал частный жилой дом.

В Никополе и Никопольском районе пострадали рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.