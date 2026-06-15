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bbc.com logobbc
15 Июня 2026, 11:38
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В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

Днепр и Днепропетровская область всю ночь находились под ударами российских ракет и беспилотников, написал в своем телеграм-канале глава областной администрации Александр Ганжа.

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки.
В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки.

В Днепре повреждения получил Дом органной и камерной музыки. Здание церкви начала ХХ века, судя по опубликованным главой администрации фотографиях, пострадали и снаружи, и внутри. Фасад значительно посечен осколками, окна и двери выбиты взрывной волной. Пострадал ли 12-тонный орган, который находится внутри, неизвестно, пишет bbc.com

Также в Днепре, по словам Ганжи, нанесен ущерб инфраструктуре и предприятиям. Один человек получил ранения. Еще один человек получил ранения в Зеленодольской общине Криворожского района. 

Также разрушения и пожары зафиксированы в Синельниковском районе, где повреждены многоэтажным дом, предприятие и учебное заведение. В Павлоградском районе под удар попал частный жилой дом. 

В Никополе и Никопольском районе пострадали рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

В Днепре в результате обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки

Источник
bbc.com logobbc
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