В Одессе и Днепре из-за воздушных атак повреждены жилые дома.

По его словам, пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Повреждения получили также здания лицея и детского сада, сообщает dw.com

На местах развертываются оперштабы для оказания помощи, экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Глава администрации: ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру

Между тем ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру, девять человек получили ранения, написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По предварительным данным, ракеты попали в жилой квартал. В результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе возгорание на крыше 24-этажного дома. В одном из домов заблокированы люди, добавил Ганжа.

Четверо человек госпитализированы, все - в состоянии средней тяжести. Еще пять человек, включая 10-летнего мальчика, находятся на амбулаторном лечении, указал глава администрации.