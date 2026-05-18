18 Мая 2026, 09:23
В Одессе и Днепре из-за воздушных атак повреждены жилые дома

В результате атаки дронов Вооруженных сил (ВС) РФ в Одессе в ночь на 18 мая повреждены жилые дома, ранены два человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Повреждения получили также здания лицея и детского сада, сообщает dw.com

На местах развертываются оперштабы для оказания помощи, экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Глава администрации: ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру

Между тем ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру, девять человек получили ранения, написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По предварительным данным, ракеты попали в жилой квартал. В результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе возгорание на крыше 24-этажного дома. В одном из домов заблокированы люди, добавил Ганжа. 

Четверо человек госпитализированы, все - в состоянии средней тяжести. Еще пять человек, включая 10-летнего мальчика, находятся на амбулаторном лечении, указал глава администрации.

Источник
dw.com
