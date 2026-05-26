Представители ЕС отказались покидать Киев после угроз Москвы.

Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам и требует, чтобы мы покинули Киев. Но мы никуда не уходим! Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Это не сработает. Европа никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — ответила на это посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, сообщает Bild.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также призвал союзников не поддаваться «российскому шантажу».

Угрозы прозвучали после атаки на оккупированный Старобельск, где, по информации российской стороны, погиб 21 человек. Москва заявила, что теперь будет систематически бить по военным объектам и «центрам принятия решений» в Киеве. Россия утверждает, что это ответ на украинские удары по гражданским, но Украина заявляет, что целью в Старобельске была военная военная инфраструктура.

24 мая Россия нанесла один из самых тяжелых ударов по Киеву с начала полномасштабной войны, в том числе с применением ракеты «Орешник». Погибли два человека, еще 91 пострадал.