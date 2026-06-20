Утечка фосгена произошла в немецком Дормагене: 25 пострадавших.

В химическом парке Дормагена (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в субботу, 20 июня, около 1:45 произошла утечка раствора, содержащего фосген, в результате пострадали несколько работников предприятия.

Как такое ЧП стало возможным, пока неизвестно. Официальный представитель Chempark сообщил, что установленные системы безопасности сработали незамедлительно. "Криминальная полиция начала расследование, полиция тоже находится на месте", - заявил он в комментарии для EXPRESS.de, передает dw.com

Для нейтрализации фосгена была задействована паро-аммиачная завеса, что позволило быстро остановить утечку. "Ситуация уже под контролем", - подчеркнул пресс-секретарь химпарка. Пострадавшие получили помощь, в настоящее время проводятся лишь итоговые совещания.

Фосген и его опасность

Фосген используется в качестве исходного сырья для производства прекурсоров активных веществ пестицидов и фармацевтических препаратов. Это бесцветный, высокотоксичный газ со сладковато-гнилостным запахом, который в промышленности применяется только в герметично замкнутых контурах.

Всего в результате утечки, согласно последним данным, пострадали 25 сотрудников. Им оказана помощь медицинскими службами, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. "С этим веществом необходимо быть очень осторожными, поэтому мы перестраховываемся", - пояснил представитель Chempark, добавив, что воздействие фосгена может проявляться с задержкой.

Масштабы операции

Заводская пожарная служба Chempark работает при поддержке профессиональных пожарных команд Дормагена и Кельна. Передвижная лаборатория экологического контроля Chempark ведет мониторинг окружающей территории.

Измерительные машины кельнской пожарной службы также были задействованы для проверки прилегающих жилых кварталов. Никаких отклонений выявлено не было, следует из информации на сайте химического парка. В связи с инцидентом на короткое время были перекрыты параллельная дорога и отдельные въезды на территорию Chempark Dormagen.