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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 21:16
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В Чехии планируют ввести запрет на мобильные телефоны в школах

Правительство Чехии внесло законопроект о запрете на использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года.

В Чехии планируют ввести запрет на мобильные телефоны в школах.
В Чехии планируют ввести запрет на мобильные телефоны в школах.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает eurointegration.com.ua

Запрет будет распространяться на использование телефонов как в классах, так и во время перемен, с некоторыми исключениями, например, по медицинским показаниям или в тех случаях, когда школы разрешают их использование в образовательных целях.

"Школы не смогут разрешать ученикам делать перерывы для пользования мобильными телефонами, кроме случаев, предусмотренных этими причинами", – говорится в проекте закона.

Этот шаг является продолжением мер, принятых правительствами других стран с целью ограничения использования социальных сетей или мобильных телефонов среди детей.

Бабиш отметил, что правительство также рассматривает возможность запрета доступа детей к социальным сетям, следуя примеру Франции и других стран, которые занимают более жесткую позицию из-за опасений относительно возможного негативного влияния на детей.

Однако в законопроекте, представленном в понедельник, этот вопрос не затрагивался.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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