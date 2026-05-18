theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
18 Мая 2026, 18:36
3 750
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова в Брюсселе обсудила реформу правосудия и верховенство права

В Брюсселе обсудили права человека, борьбу с ненавистью и верховенство права в Молдове.

Молдова в Брюсселе обсудила реформу правосудия и верховенство права.
Молдова в Брюсселе обсудила реформу правосудия и верховенство права.

Это платформа для диалога, посвященная мониторингу прогресса, достигнутого нашей страной в процессе европейской интеграции, передает logos-pres.md

Молдову на встрече представлял Генеральный инспекторат полиции. 

В информации ГИП подчеркивается, что в ходе обсуждений были проанализированы действия, предпринятые Республикой Молдова в области реформы правосудия, внутренних дел и укрепления верховенства права в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках глав 23 и 24 европейского законодательства. 

Представитель Молдовы представил информацию о прогрессе в укреплении институционального и оперативного потенциала полиции, с акцентом на борьбу с организованной и трансграничной преступностью, международное полицейское сотрудничество и предотвращение незаконного оборота наркотиков.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте