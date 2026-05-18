Молдова в Брюсселе обсудила реформу правосудия и верховенство права.

Это платформа для диалога, посвященная мониторингу прогресса, достигнутого нашей страной в процессе европейской интеграции, передает logos-pres.md

Молдову на встрече представлял Генеральный инспекторат полиции.

В информации ГИП подчеркивается, что в ходе обсуждений были проанализированы действия, предпринятые Республикой Молдова в области реформы правосудия, внутренних дел и укрепления верховенства права в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках глав 23 и 24 европейского законодательства.

Представитель Молдовы представил информацию о прогрессе в укреплении институционального и оперативного потенциала полиции, с акцентом на борьбу с организованной и трансграничной преступностью, международное полицейское сотрудничество и предотвращение незаконного оборота наркотиков.