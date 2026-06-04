theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Июня 2026, 22:23
931
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Британии расследование в отношении брата короля и экс-посла может затянуться

Расследование британских властей в отношении младшего брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и бывшего посла в США Питера Мендельсона, вероятно, продлится более года.

В Британии расследование в отношении брата короля и экс-посла может затянуться.
В Британии расследование в отношении брата короля и экс-посла может затянуться.

Об этом заявил в четверг, 4 июня, генеральный прокурор Великобритании, передает eurointegration.com.ua

Маунтбеттен-Виндзор и Мендельсон были арестованы по отдельности в феврале после обнародования Министерством юстиции США миллионов документов, связанных с покойным осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Ни одному из них не предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, и оба мужчины отрицают какие-либо правонарушения, заявляя, что сожалеют о своих связях с Эпштейном.

Генеральный прокурор Великобритании Стивен Паркинсон сказал журналистам, что дело Мендельсона – "это дело определенной сложности".

"Было бы неправильно сосредотачиваться на отдельном случае или отдельной операции. Я действительно не думаю, что кто-то должен ожидать быстрого завершения расследования. Не было бы удивительно, если бы оно длилось более года, не из-за отсутствия срочности, а из-за сложности и международного измерения дела", – пояснил он.

Паркинсон добавил, что те же вопросы и вероятные сроки касаются также расследования в отношении Маунтбеттен-Виндзор.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте