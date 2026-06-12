12 Июня 2026, 15:52
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В Анталье самолет с 267 пассажирами на борту врезался в мачту радара
Самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines задел крылом антенну мачты наземного радара в аэропорту Антальи, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн в X,
Рейс TK2430 следовал по маршруту Стамбул — Анталья. Во время парковочной стыковки самолет правым крылом задел мачту наземного радара, пишет Устюн. На опубликованном порталом AirportHaber видны повреждения в корпусе воздушного судна, сообщает rbc.ru
Всех 267 пассажиров эвакуировали. Один человек получил легкие травмы, написал Устюн. Он добавил, что по инциденту начали техническую проверку.