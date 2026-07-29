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29 Июля 2026, 12:52
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Мафия Италии заинтересована в покупке дронов-бомбардировщиков

Итальянская «Коза ностра» проявляет интерес к покупке минометных дронов и другого технологичного оружия на черном рынке, сформировавшемся из-за конфликта на Украине.

Мафия Италии заинтересована в покупке дронов-бомбардировщиков.
Мафия Италии заинтересована в покупке дронов-бомбардировщиков.

Об этом заявил прокурор Палермо Маурицио де Лючия во время выступления перед парламентской комиссией по борьбе с мафией, передает агентство ANSA.

По словам прокурора, ранее мафия ввозила арсеналы времен войны в Югославии через регион Саленто, но теперь пытается обновить и усовершенствовать арсенал. Господин де Лючия признал, что правоохранительные органы пока не готовы защищаться от атак с применением дронов.

Отдельно прокурор поднял проблему связи в тюрьмах. По его данным, заключенные мафиози получают мобильные телефоны практически сразу после ареста в блоках средней и высокой безопасности, что позволяет им продолжать руководить преступными группами из камер. Только в двух тюрьмах Палермо за 2025 год и первое полугодие 2026 года было конфисковано 297 телефонов.

В заключение господин де Лючия упомянул расследование в отношении капитала умершего мафиозного босса Маттео Мессины Денаро, отметив, что в сотрудничестве с семью зарубежными странами уже удалось наложить арест на активы стоимостью 200 млн евро.

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