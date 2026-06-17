В администрации Трампа обсуждают «VIP-сопровождение» танкеров через Ормузский пролив.

Администрация Дональда Трампа обсуждает меры по возобновлению прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, включая идею платного «VIP-сопровождения» кораблями ВМС США.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, власти пытаются убедить судовладельцев вернуться к маршруту, несмотря на сохраняющиеся риски.

По данным издания, обсуждения ведутся на фоне опасений судоходных компаний и страховщиков: большинство транзитов через пролив сейчас не покрываются страхованием. Среди рассматриваемых мер — стимулирование страховых компаний и возможное использование Закона об оборонном производстве, чтобы обязать их предоставлять покрытие. Ранее Белый дом уже предлагал «политическую страховку» на $20 млрд, однако эта инициатива не получила широкого отклика.

Источники Politico отмечают, что одной из идей стало ускоренное прохождение пролива за плату с военным сопровождением. «Ходят разговоры об ускоренном прохождении контроля в сопровождении военных — например, как если бы на вашем корабле был VIP-пропуск», — сказал один из собеседников. В Белом доме при этом заявили, что ожидают скорого восстановления свободного потока энергоносителей, а сообщения анонимных источников назвали «безосновательными спекуляциями».

Ситуация вокруг пролива обострилась после атак Ирана на суда в ответ на удары США и Израиля. По данным Kpler, у входа в пролив остаются около 500 судов, включая более 200 нефтяных танкеров. Несмотря на начало переговоров между США и Ираном и снижение цен на нефть до $75 за баррель, движение через ключевой для мировой торговли маршрут остается ограниченным.