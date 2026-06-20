Урсула фон дер Ляйен: ЕС пора обсудить мандат на переговоры с Россией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лидерам ЕС, что пора готовиться и обсудить мандат ЕС на переговоры с Россией по Украине, на фоне критики в адрес спорных контактов Кошты с Кремлём.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании с лидерами ЕС в четверг заявила, что сейчас самое время подготовиться и задуматься о предоставлении мандата на переговоры с Россией, передает euronews.com

Председатель Еврокомиссии сказала, что ЕС следует начать обсуждать мандат на мирные переговоры по Украине, подчеркнув при этом, что инициатива в дипломатическом процессе должна оставаться за Киевом, что подтверждает Euronews.

Она также заявила лидерам, что санкции работают, сославшись на ряд экономических показателей, свидетельствующих о том, что российская экономика выдыхается, а инфляция ускоряется.

Фон дер Ляйен также сказала, что, по ее мнению, ход войны меняется в пользу Украины, подчеркнув, что перелом в динамике на поле боя впечатляет.

Эти заявления прозвучали на закрытой встрече лидеров ЕС при участии председателя Европейского совета Антониу Кошты, который координирует позиции 27 государств-членов.

В начале недели стало известно, что Кошта поручил руководителю своего аппарата открыть дипломатический канал с Кремлем, связавшись с одним из старших помощников президента России Владимира Путина, предположительно Юрием Ушаковым.

Председатель Еврокомиссии была заранее проинформирована Коштой до того, как состоялся звонок. Однако консультации прошли лишь с узким кругом лидеров, в результате чего многие остались в неведении и узнали об этом из сообщений СМИ в среду.

Этот шаг вызвал споры, когда 27 лидеров собрались в Брюсселе: ряд государств, прежде всего на восточном фланге, настаивали, что сейчас совсем не время думать о каком-либо взаимодействии с Москвой, а ЕС, напротив, должен усиливать санкции, чтобы вынудить Путина пойти на реальные уступки.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции в пятницу, фон дер Ляйен заявила: «Наш континент находится в опасности, и именно поэтому Европа должна стать одним из архитекторов справедливого и прочного мира».

«Рано или поздно России придется сесть за стол переговоров, в частности под давлением наших санкций», — добавила она. «И когда этот момент наступит, нам понадобится единое европейское послание президенту Путину».

На этой встрече высокого уровня Кошта подчеркнул, что не начинал формальных переговоров, а лишь открыл дипломатический канал, действуя в рамках институциональной структуры ЕС.

Как стало известно, ряд лидеров указали, что у Кошты есть мандат по вопросам, связанным с санкциями, расширением и замороженными активами, однако вопросы гарантий безопасности относятся к компетенции отдельных государств-членов. Поэтому во главе таких переговоров должна стоять «коалиция решительных», возглавляемая Францией и Великобританией.

Кошта добавил, что ни один представитель ЕС не может вести переговоры о территориях от имени Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от контролируемых им территорий. Вместе с тем он призывает лидеров быть готовыми к возможным переговорам с Путиным и добивается, чтобы ЕС сидел за столом переговоров вместе с Украиной.

Тем не менее во время обсуждения в четверг Зеленский повторил, что единственный способ закончить войну — ослабить Россию, добавив, что одного прекращения огня без гарантий безопасности Украине будет недостаточно.

Он добавил, что идея переговорщика от ЕС остается гипотетической до тех пор, пока Россия не проявит готовность сесть за стол переговоров, а, по словам Зеленского, Путин к этому не готов.