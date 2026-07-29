Украинские дроны атаковали Рязань: горят склад Wildberries и НПЗ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о массированной атаке беспилотников на Рязань.

По официальным данным, пострадали шесть человек, а в результате падения обломков возник пожар на «промышленных территориях». О каких именно объектах идет речь, не уточняется, пишет tvrain.tv

Украинский канал Exilenova+ пишет, что дроны атаковали логистический центр Wildberries в Рязани и местный НПЗ. В официальном сообщении WB селлерам говорится, что склад «Рязань: Тюшевское» временно не принимает поставки: «Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи».

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — заявили в пресс-службе WB.