29 Июля 2026, 07:46
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Украинские дроны атаковали Рязань: горят склад Wildberries и НПЗ
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о массированной атаке беспилотников на Рязань.
По официальным данным, пострадали шесть человек, а в результате падения обломков возник пожар на «промышленных территориях». О каких именно объектах идет речь, не уточняется, пишет tvrain.tv
Украинский канал Exilenova+ пишет, что дроны атаковали логистический центр Wildberries в Рязани и местный НПЗ. В официальном сообщении WB селлерам говорится, что склад «Рязань: Тюшевское» временно не принимает поставки: «Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи».
«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — заявили в пресс-службе WB.