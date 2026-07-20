Армия РФ ударила КАБами по Запорожью и Сумам: трое погибших.

Армия РФ 19 июля атаковала управляемыми авиабомбами Запорожье и Сумы. В Запорожье удар пришелся по жилой многоэтажке. Погибли два человека. В Сумах также повреждена гражданская инфраструктура, один человек погиб.

Российская армия в воскресенье, 19 июля, нанесла удар по Запорожью. В результате атаки были полностью разрушены два этажа жилой пятиэтажки, повреждены окна и балконы в девятиэтажном здании, загорелся терминал логистического оператора, сообщил в соцсети Telegram глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает dw.com

По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли как минимум два человека. Еще по меньшей мере 42 жителя получили ранения, среди них восемь детей.

Украинские СМИ сообщают, что город был атакован управляемыми авиабомбами.

Удары РФ КАБами по Сумам

Ранее в этот день российские войска ударили авиабомбами по Сумам, поразив гражданскую инфраструктуру города. По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, один человек погиб, по меньшей мере трое получили ранения.

"Предварительно семь КАБов. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне", - сообщил он.