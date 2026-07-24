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dw.com logodw
24 Июля 2026, 08:12
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Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге

Атаку на логистические центры WB в поселке Шушары и в промзоне Уткина Заводь подтвердили в пресс-службе компании и власти Ленинградской области.

Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На складе в промзоне под Санкт-Петербургом пострадали три человека - состояние средней тяжести, заявил губернатор области Александр Дрозденко. Работа двух логистических центров WB после атаки приостановлена, пишет dw.com

Логистический центр в Шушарах - один из крупнейших логистических хабов Wildberries на северо-западе России. В 2024 году он был почти полностью уничтожен крупнейшим пожаром, но впоследствии восстановлен и введен в эксплуатацию в 2025-м, отмечает издание Astra. 

В пресс-службе компании также заявили, что еще один сортировочный центр компании в аннексированном Симферополе "был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности".

На фоне атаки в аэропорту Пулково задерживаются около 50 рейсов. Команда аэропорта работает "в усиленном режиме" для восстановления расписания, говорится в сообщении пресс-службы.


Источник
dw.com logodw
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