Участники массового нападения на ТЦК во Львове записали видео с извинениями.

Мужчины, устроившие 8 июля во Львове скандальный массовый бунт против ТЦК, сняли видеоролик, в котором признали свою вину и извинились за свои действия. Один из них пообещал в ближайшее время пойти служить в Вооруженные силы.

Активисты и ветераны во Львове нашли участников нападения на автомобиль ТЦК, после чего в Сети распространили видео с их извинениями. Об этом, в частности, сообщил военный Антон Петровский, который опубликовал кадры на своей странице в Facebook, передает focus.ua

По его словам, с участниками бунта провели "воспитательную беседу", после чего те признали свою вину. Однако по-прежнему продолжаются поиски нападавших, которые пытались снять форму с военнослужащего ТЦК, отметил Петровский.

"Каждый из вас, кто будет "нападать" на военнослужащих украинской армии, независимо от рода войск, рано или поздно получит по заслугам. Вопрос национальной безопасности превыше всего", — отметил военный.

Об освобождении участников бунта также написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук, отметив, что одного из мужчин после "воспитательной беседы" передали правоохранительным органам.

Вечером 9 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что правоохранители задержали первого участника нападения на ТЦК во Львове. Им оказался 23-летний львовянин. Также на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский, который назвал нападение "плохой историей".

В ТЦК также 9 июля рассказали, что на самом деле произошло во Львове. По данным представителей областного и районного территориальных центров комплектования, большинство нападавших составляли молодые люди, а сам конфликт длился 6–8 часов.