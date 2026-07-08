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rbc.ua logorbc
8 Июля 2026, 09:47
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У Трампа готовятся к боям с Ираном за Ормузский пролив

Белый дом готовится к тому, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.

У Трампа готовятся к боям с Ираном за Ормузский пролив.
У Трампа готовятся к боям с Ираном за Ормузский пролив.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Axios.

По словам американских чиновников, продолжительность и масштабы новой кампании будут полностью зависеть от дальнейших действий Тегерана. Это может быть день-два, неделя или месяц, в зависимости от того, будет ли Иран атаковать торговые суда.

Источники говорят, что по мнению Белого дома, у США есть больше возможностей для эскалации, поскольку в последние недели сотни нефтяных танкеров смогли выйти из Мексиканского залива через пролив.

Это в свою очередь, ослабило опасения внутри администрации, что возобновление конфликта немедленно вызовет резкий скачок цен на нефть.

Что стало препятствием в сделке

Американский чиновник заявил, что нынешняя эскалация вызвана разочарованием среди наиболее радикальных представителей внутри раздробленного иранского руководства, которые считают, что меморандум о взаимопонимании не принес Тегерану реальной пользы.

Иран почувствовал, что его позиции в Ормузском проливе ослабевают, так как сотни судов проходят по южному маршруту вблизи побережья Омана, пояснил чиновник.

Также несмотря на отмену санкций США, Иран испытывал трудности с продажей нефти, поскольку финансовые институты не одобряли сделки, а страны неохотно полагались на временные исключения из санкций.

Помимо этого, замороженные иранские активы так и не были разморожены, поскольку Иран еще не предпринял шагов по ядерной сделки, предусмотренных соглашением.

Чиновник добавил, что рамочное соглашение, заключенное при посредничестве США между Израилем и Ливаном, сделали ливанскую часть меморандума о взаимопонимани ненужной.

"Часть иранского руководства была недовольна всем этим... Они начали стрелять, и мы решили, что пора дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы чувствуем, что не получаем желаемую сделку, мы не будем ее заключать", - заявил чиновник.

Источник
rbc.ua logorbc
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