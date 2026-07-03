Туристы пожаловались на грязные пляжи в Румынии: мусор вывозят мешками.

По словам туристов, на побережье много окурков, упаковок и другого мусора, а с некоторых пляжей в разгар сезона ежедневно вывозят десятки мешков отходов.

В Румынии с начала купального сезона волонтеры собрали на пляжах примерно на 10% меньше мусора, чем за аналогичный период прошлого года. Из девяти проинспектированных пляжных зон самыми чистыми оказались Вама-Веке, Мамая и Корбу. Однако сейчас, в разгар курортного сезона, туристы говорят, что пляжи далеко не такие чистые, как им хотелось бы, пишет stirileprotv.ro

Ежедневно после 19:00 сотрудники пляжных заведений на румынском побережье выходят с мешками для мусора, так как к утру пляжи должны быть чистыми. Только с одного пляжа, где установлено около 500 шезлонгов, они ежедневно собирают не менее 30 мешков мусора. Это и окурки, и влажные салфетки, и даже подгузники, которые некоторые отдыхающие просто закапывают в песок под шезлонгами».

По данным экологической организации Mare Nostrum, с начала года больше всего отходов было собрано на пляжах Сатурна, Констанцы и Нэводарь. Именно эти курорты сейчас являются самыми многолюдными. В то же время пляжи Вама-Веке, Мамая и Корбу признаны самыми чистыми.

За первые месяцы года волонтеры Mare Nostrum собрали около 5 400 мешков мусора.

«82% всех обнаруженных отходов составляют изделия из искусственных полимеров, то есть пластик. Самым распространенным видом мусора по-прежнему остаются окурки. Количество пластиковых бутылок несколько сократилось, однако по-прежнему часто встречаются влажные салфетки, ватные палочки и одноразовые изделия», - рассказал менеджер организации Marian Paiu.

30 мешков мусора за вечер с одного пляжа

Несмотря на то что в начале года на девяти проинспектированных пляжах мусора было меньше, сейчас многие отдыхающие в Мамая жалуются на загрязнение.

«Когда мы приехали, я сразу обратила внимание на большое количество окурков. Думаю, мы могли бы гораздо бережнее относиться к нашим пляжам», - поделилась одна из туристок.

По словам отдыхающих, на пляжах также не хватает урн для мусора.

«Здесь довольно грязно. Контейнеров для мусора почти не видно — ни на пляже, ни возле бара», - отметил турист.

«Мы вынуждены ходить по этому мусору. Другого выхода просто нет», - добавила другая туристка.

На песке можно увидеть упаковки, пластиковые стаканчики, окурки и другой бытовой мусор.

Администратор пляжа Дорин Чуботару рассказал: «Люди оставляют на пляже бутылки, упаковки от мороженого, чипсов — словом, всё, что едят во время отдыха».

По его словам, с начала летнего сезона только с одного пляжа в Констанце по вечерам нередко вывозят до 30 мешков мусора.