Цены на дизель в Румынии приблизились к 42 молдавским леям за литр.

В Румынии зафиксированы рекордные цены на автомобильное топливо после новой волны подорожания, которая подняла стоимость бензина и дизельного топлива до исторических максимумов.

По данным платформы peco-online, на которые ссылается Ziarul Financiar, литр стандартного дизельного топлива сейчас стоит от 10,57 румынского лея на АЗС Petrom до 10,83 лея на станциях Lukoil, приближаясь к психологической отметке в 11 леев за литр. По текущему курсу это соответствует примерно 41,8–42,8 молдавского лея за литр, сообщает bani.md

Стандартный бензин продается по цене от 9,41 лея за литр на АЗС Petrom до 9,47 лея на станциях Mol.

Рост цен за последнюю неделю превысил предыдущие максимумы, зафиксированные в марте. Подорожание связано с напряженной ситуацией на региональном рынке топлива и трудностями с поставками.

Генеральный директор OMV Petrom Кристина Верхере заявила, что главным приоритетом компании остается обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов.

«Безопасность поставок имеет фундаментальное значение. Мы являемся чистыми импортерами как дизельного топлива, так и сырой нефти, чтобы удовлетворить потребности рынка Румынии», — подчеркнула она.

В компании отметили, что импорт дизельного топлива и нефти необходим для покрытия внутреннего спроса в условиях перебоев на региональном рынке.

В то же время в Молдове цены на топливо остаются одними из самых низких в регионе. По данным на сегодняшний день, литр дизельного топлива стоит 32,54 лея, а бензина — 30,77 лея.