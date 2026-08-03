theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
3 Августа 2026, 13:21
33
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Цены на дизель в Румынии приблизились к 42 молдавским леям за литр

В Румынии зафиксированы рекордные цены на автомобильное топливо после новой волны подорожания, которая подняла стоимость бензина и дизельного топлива до исторических максимумов.

Цены на дизель в Румынии приблизились к 42 молдавским леям за литр.
Цены на дизель в Румынии приблизились к 42 молдавским леям за литр.

По данным платформы peco-online, на которые ссылается Ziarul Financiar, литр стандартного дизельного топлива сейчас стоит от 10,57 румынского лея на АЗС Petrom до 10,83 лея на станциях Lukoil, приближаясь к психологической отметке в 11 леев за литр. По текущему курсу это соответствует примерно 41,8–42,8 молдавского лея за литр, сообщает bani.md

Стандартный бензин продается по цене от 9,41 лея за литр на АЗС Petrom до 9,47 лея на станциях Mol.

Рост цен за последнюю неделю превысил предыдущие максимумы, зафиксированные в марте. Подорожание связано с напряженной ситуацией на региональном рынке топлива и трудностями с поставками.

Генеральный директор OMV Petrom Кристина Верхере заявила, что главным приоритетом компании остается обеспечение бесперебойных поставок нефтепродуктов.

«Безопасность поставок имеет фундаментальное значение. Мы являемся чистыми импортерами как дизельного топлива, так и сырой нефти, чтобы удовлетворить потребности рынка Румынии», — подчеркнула она.

В компании отметили, что импорт дизельного топлива и нефти необходим для покрытия внутреннего спроса в условиях перебоев на региональном рынке.

В то же время в Молдове цены на топливо остаются одними из самых низких в регионе. По данным на сегодняшний день, литр дизельного топлива стоит 32,54 лея, а бензина — 30,77 лея.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте