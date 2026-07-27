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meduza.io logomeduza
27 Июля 2026, 11:49
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Цена нефти подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов упала на 7,4%, опустившись ниже 90 долларов за баррель.

Цена подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана.
Цена подешевела на фоне паузы в ударах США и Ирана.

Утром 27 июля нефть Brent на минимуме торговалась за 85,5 доллара за баррель. Позже стоимость этого сорта скорректировалась до 91,7 доллара за баррель, сообщает meduza.io

Падение цен на нефть произошло на фоне приостановки американских ударов по Ирану и заявления Тегерана об аналогичном решении. Еще четыре дня назад, из-за взаимных обстрелов воюющих сторон, цена на нефть доходила до отметки в 100 долларов за баррель. 

25 июля США впервые за последние две недели не стали наносить удары по Ирану — после 13 ночей непрерывных бомбардировок. 26 июля Тегеран объявил, что прекращает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после остановки американских атак.



Источник
meduza.io logomeduza
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