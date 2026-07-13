Нефть снова подорожала после новых ударов между США и Ираном.

Цены на нефть резко выросли в понедельник 13 июля после того, как этой ночью США и Иран снова обменялись ударами, которые угрожают поставкам энергоносителей через Ормузский пролив.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,92% до 78,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3,44% до 73,87 долларов за баррель, пишет rbc.ua со ссылкой на cnn.com

Напомним, на этих выходных Иран нанес удары по судну, которое якобы двигалось по несанкционированному маршруту. Это вызвало ответную реакцию США, которые ударили по иранской территории, а Иран в ответ нанес удары по Катару и ОАЭ. Причем этой ночью взаимные атаки вновь продолжились.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческого судоходства, хотя ранее Иран заявил о закрытии пролива после того, как судно, которое двигалось по несанкционированныму маршруту, попало под обстрел.

Согласно данным системы отслеживания судов Kpler, в воскресенье через пролив прошло 6 судов, что является самым низким показателям за пять недель.

Причем эскалация атак еще больше поставила под сомнение будущее временного соглашения США и Ирана, которое было подписано в прошлом месяце с целью возобновить работу пролива и прекратить войну еще на 60 дней на время переговоров.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, после заключения сделки мировые поставки нефти в июне выросли на 4,1 млн баррелей в сутки, но оставались на 9,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня.