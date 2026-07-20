Цена нефти Brent вновь превысила 90 долларов за баррель.

Нефть Brent на мировых биржах вновь торгуется выше отметки в 90 долларов за баррель на фоне продолжающейся войны США и Ирана.

На бирже ICE в Лондоне утром в понедельник баррель Brent с поставкой в сентябре стоил 90,8 доллара, на 2,8% больше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше отметки в 90 долларов за баррель нефть Brent торговалась впервые с середины июня, пишет meduza.io

Дорожает и американская нефть WTI. Утром 20 июля сентябрьские фьючерсы на нее торговались по 84,7 доллара, подорожав на 2,2%.

Рост нефтяных котировок связан с продолжающейся войной на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран атакует нефтяные танкеры в Ормузском проливе. США заявляют, что в ответ на нападения на гражданские суда наносит удары по военной инфраструктуре Ирана. В свою очередь Иран атакует военные объекты в соседних странах, связанные с США.