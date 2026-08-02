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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Августа 2026, 19:00
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Трейдерам начали продавать ранний доступ к постам Трампа

Trump Media and Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, запустила платный сервис, позволяющий финансовым компаниям получать уведомления о новых постах президента США Дональда Трампа раньше других пользователей.

Трейдерам начали продавать ранний доступ к постам Трампа.
Трейдерам начали продавать ранний доступ к постам Трампа.

Об этом сообщает NBC News, пишет eurointegration.com.ua

Новый сервис под названием Truth API заработал в субботу. По подписке финансовые учреждения и другие организации могут получать лицензированный поток данных в режиме реального времени с "наиболее значимыми для рынка" публикациями на платформе.

В компании заявляют, что сервис предоставляет прямой доступ к постам, которые могут влиять на финансовые рынки.

Трамп, у которого около 13 миллионов подписчиков в Truth Social, активно использует платформу для официальных заявлений во время своего второго президентского срока. В частности, именно там он сообщал о введении новых пошлин.

Такой способ коммуникации существенно отличается от практики предыдущих президентов США, которые обычно делали подобные объявления через пресс-службу Белого дома или официальный сайт администрации.

Хотя многие трейдинговые компании уже получают сообщения Трампа через сервисы Bloomberg, Reuters и других поставщиков данных, новый сервис может предоставить клиентам доступ к сообщениям на несколько секунд или даже миллисекунд раньше, чем широкой аудитории.

Для компаний, занимающихся высокочастотной торговлей, такое преимущество может иметь существенное значение.

Сам Трамп также может получить финансовую выгоду от нового сервиса. Согласно его финансовой декларации за 2025 год, он владеет 114,75 миллионами акций TMTG, что составляет 41% компании.

В прошлом году Трамп задекларировал доход в более сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, парфюмерии и книг, в том числе Библий.

Напомним, в сентябре 2024 года Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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