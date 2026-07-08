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8 Июля 2026, 19:30
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Иран пообещал устроить США настоящий ад

Заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что вооруженные силы страны превратят побережье Ирана в ад для США.

Иран пообещал устроить США настоящий ад.
Иран пообещал устроить США настоящий ад.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA

«Если враг попытается высадить войска на побережье Ирана, он попадет в ад, из которого не сможет выбраться», — сказал Сайяри.

В иранском МИД заявили, что повторные удары США по Ирану и отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают меморандум о прекращении боевых действий неэффективным. В ведомстве назвали решение Минфина США «вопиющим нарушением» и возложили на Вашингтон ответственность за эскалацию.

Американские военные завершили новую серию ударов по Ирану, атаковав более 80 целей. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) уточнили, что это был ответ на недавние атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми» и сравнил их с раковой опухолью.

Источник
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