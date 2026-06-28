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rbc.ru logorbc
28 Июня 2026, 11:15
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КСИР атаковал базы США, а Трамп угрожает Ирану "тотальным уничтожением"

Две стороны продолжают поочередно атаковать военные объекты друг друга.

КСИР атаковал базы США, а Трамп угрожает Ирану &#34;тотальным уничтожением&#34;.
КСИР атаковал базы США, а Трамп угрожает Ирану "тотальным уничтожением".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его военно-морские и военно-воздушные силы запустили баллистические ракеты и беспилотники по авиабазе армии США Али-аль-Салем в Кувейте. Трамп уже предупредил Тегеран о "вынужденном уничтожении" страны. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Middle East Eye, Anadolu и сообщение Трампа в Truth Social.

Кроме авиабазы в Кувейте КСИР заявляет об ударах по Пятому военно-морскому флоту США в Порт-Салмане в столице Бахрейна Манами. Однако официальных подтверждений пока нет.

В заявлении говорится, что атаки стали ответом на атаку США на пять прибрежных объектов Ирана.

Кувейтские военные заявляют, что противовоздушная оборона страны реагирует на "вражеские ракетные угрозы и угрозы со стороны беспилотников". Военные призвали людей соблюдать правила безопасности.

Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал гневное сообщение в своей соцсети Truth Social. В нем лидер страны пригрозил применить военную силу против Ирана.

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть здравомыслящими и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое очень успешно возбудили. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать", - отметил Трамп.

Источник
rbc.ru logorbc
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