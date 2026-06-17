Трамп возобновит бомбардировки Ирана, если ему "не понравится" соглашение
Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновит кампанию авиаударов по Ирану, если соглашение между странами его не устроит.
Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, он заявил во время пресс-конференции с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
Американский президент подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением, и что он оставляет за собой право возобновить военные действия против Ирана.
"Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, – сказал Трамп в кулуарах саммита G7.
Вечером 15 июня Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства. Отметим, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании с Тегераном, который устанавливает 60-дневный срок для достижения окончательного соглашения между странами. Его подписание ожидается 19 июня в швейцарской Женеве.
Президент США считает, что следующий этап переговоров с Ираном после подписания "рамочного" меморандума о взаимопонимании будет проще.