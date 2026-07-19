Трамп: США вновь должны принять ЧМ, но без Канады и Мексики.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино высказался за проведение еще одного Чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах. По его словам, второй страной-хозяйкой турнира может стать Китай.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил провести еще один розыгрыш Чемпионата мира по футболу в США. "В следующий раз вам следует снова выбрать США. На этот раз мы готовы провести Чемпионат мира без Канады и Мексики. Тогда я был очень великодушен и позволил им присоединиться. Теперь поступим так: обойдемся без них, выберем себя, а в следующий раз позовем кого-нибудь другого", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, 18 июля, передает dw.com

При этом Трамп отметил, что президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино уже одобрил эту идею и предложил в следующий раз провести чемпионат мира в США и Китае. "У игроков будут короткие перелеты между играми, думаю, им это понравится", - отметил Трамп.

"Величайший чемпионат мира всех времен"

Присутствовавший вместе с Трампом на брифинге Инфантино назвал ЧМ-2026 "величайшим чемпионатом мира всех времен". Обращаясь к президенту, он отметил, что тому "не нужны комплименты", однако добавил: "Без вас этот чемпионат мира не стал бы таким невероятным успехом". Дональд Трамп также рассыпался в похвалах в адрес турнира, назвав его "самым успешным спортивным событием, возможно, за всю историю человечества". "Я думал, что мы не футбольная страна. Оказалось, что это не так. Думаю, так будет и дальше", - указал он.

Кроме того, Трамп поблагодарил Джанни Инфантино за отмену дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна, которая вызвала широкую критику во всем мире. "Вы приняли отличное, отличное, отличное решение", - заявил американский президент.

Ожидается, что Трамп лично посетит финальный матч ЧМ-2026 на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде, где 19 июля встретятся сборные Аргентины и Испании. После матча президент США удостоится чести вручить победителю чемпионата мира главный трофей.

Ближайший доступный слот для США - 2038 год

Розыгрыш чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке - в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине. Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Следующий свободный слот для выбора страны‑хозяйки турнира, на который могут претендовать США, - 2038 год.