theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
28 Мая 2026, 08:34
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп пригрозил "взорвать Оман" из-за нефтяного договора с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ударом Оману из-за попыток установить контроль над Ормузским проливом вместе с Ираном. Американский лидер требует от союзника отказаться от планов взимания платы за проезд судов.

Трамп пригрозил &#34;взорвать Оман&#34; из-за нефтяного договора с Ираном.
Трамп пригрозил "взорвать Оман" из-за нефтяного договора с Ираном.

Глава Белого дома высказал угрозу во время неформального разговора на заседании кабинета министров. Его возмутила информация о тайных переговорах Омана и Тегерана по Ормузу и Трамп требует полной свободы судоходства, пишет rbc.ua со ссылкой на theguardian.com

"Пролив будет открыт для всех", - заявил Трамп. "Никто не собирается его контролировать. Мы собираемся за ним следить. Мы будем за ним следить. Но никто не собирается его контролировать. Это часть переговоров, которые мы ведем".

Трамп прямо заявил о возможности масштабной атаки на Оман.

"Оман будет вести себя так же, как и все остальные. Иначе нам придется их взорвать. Они это понимают. С ними все будет хорошо", - добавил американский президент.

Конфликт в Вашингтоне: республиканцы против перемирия

В материале отмечается, что из-за неудачных переговоров с Ираном республиканские "ястребы" недовольны. Они поддерживали войну против Ирана с самого начала и операция "Эпическая ярость" является для них принципиальной. Возможное 60-дневное прекращение огня считают поражением.

Роджер Уикер, председатель комитета Сената по вооруженным силам, назвал возможное перемирие "катастрофой". Он считает, что это сведет на нет все достижения армии.

Последние новости о ситуации между США и Ираном

Пентагон уже дважды за эту неделю нанес удары по иранским объектам. Первая атака состоялась 26 мая на катера и ЗРК на юге страны. А второй удар состоялся сегодня. Атакован "военный объект", который угрожал судоходству.

Параллельно Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании конфликта. По одному из обсуждаемых планов, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте