Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти.

Президент США Дональд Трамп разговаривал с сенатором Линдси Грэмом за несколько минут до его смерти. Во время этого разговора он жаловался на усталость.

Трамп сообщил, что во время разговора Грэм чувствовал себя хорошо, лишь жаловался на усталость. Он предположил, что смерть наступила внезапно из-за неотложного медицинского состояния.

Кроме того, в Truth Social президент США распорядился в честь сенатора Грэма приспустить все флаги на всей территории США.

"В честь выдающейся жизни и достижений сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории США. Да благословит тебя Бог, Линдси", — говорится в сообщении.

В офисе Линдси Грэма сообщили, что сенатор умер вечером 10 июля. Причиной стала внезапная кратковременная болезнь.

За день до этого сенатор посетил Киев и встретился с украинским руководством. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и выполнение договоренностей по системам Patriot.