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13 Июля 2026, 08:22
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Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти

Президент США Дональд Трамп разговаривал с сенатором Линдси Грэмом за несколько минут до его смерти. Во время этого разговора он жаловался на усталость.

Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти.
Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти.

Трамп сообщил, что во время разговора Грэм чувствовал себя хорошо, лишь жаловался на усталость. Он предположил, что смерть наступила внезапно из-за неотложного медицинского состояния.

Кроме того, в Truth Social президент США распорядился в честь сенатора Грэма приспустить все флаги на всей территории США.

"В честь выдающейся жизни и достижений сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории США. Да благословит тебя Бог, Линдси", — говорится в сообщении.

В офисе Линдси Грэма сообщили, что сенатор умер вечером 10 июля. Причиной стала внезапная кратковременная болезнь.

За день до этого сенатор посетил Киев и встретился с украинским руководством. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и выполнение договоренностей по системам Patriot.

Источник
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