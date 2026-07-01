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Point.md logoPoint
11 Июля 2026, 09:13
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Трамп приказал бомбить Иран с «невиданной силой» в случае покушения на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание нанести по Ирану удар «с невиданной силой», если с ним самим произойдёт что-то опасное.

Трамп приказал бомбить Иран с «невиданной силой» в случае покушения на него.
Трамп приказал бомбить Иран с «невиданной силой» в случае покушения на него.

По его словам, Тегеран уже много лет якобы хочет его устранить.

«Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они ещё никогда не видели», — сказал глава Белого дома в интервью New York Post.

Американский лидер в четверг оценил вероятность собственной гибели на посту в 5,2%, подчеркнув, что он является «целью номер один» для Ирана. 

Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль предоставил США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на Трампа. Ранее Тегеран заявлял о желании отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года во время первого президентского срока Трампа.

Источник
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