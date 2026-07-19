19 Июля 2026, 11:00
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США восьмую ночь подряд наносили удары по Ирану
Центральное командование ВС США заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Взрывы прозвучали в южных регионах страны.
«Удары призваны еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать Корпус стражей исламской революции, который прошлой ночью атаковал американских военнослужащих в Иордании»,— указано в сообщении командования в соцсети X.
Иранские СМИ передают, что взрывы звучат в городах Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также на острове Кешм.