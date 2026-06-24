Трамп перебил министра энергетики словами «никого это не волнует».

Во время рабочей встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп перебил министра энергетики США Криса Райта, который пытался привести точные данные об открытии Альберта Эйнштейна.

Не дожидаясь завершения фразы министра, президент США произнес фразу, которая уже стала мемом: «Никого это не волнует». Об этом пишет издание NJ.соm.

Президент США должен был подписать два указа, касающихся ускорения программы квантовых вычислений и защиты правительственных компьютерных систем от киберугроз. В своей речи министр энергетики Крис Райт напомнил об открытиях Эйнштейна.

«120–141 год назад Альберт Эйнштейн, 121 год назад, Альберт Эйнштейн опубликовал исследование…» — начал он фразу, которую Дональд Трамп оборвал своим замечанием, что «это никого не волнует». На это министр ответил: «Верно подмечено».