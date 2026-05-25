theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
25 Мая 2026, 11:56
3 754
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп обошёл Санду в голосовании за название парка в Бухаресте

Название расширенного парка им. Тудора Аргези в секторе 4 Бухареста по итогам онлайн-голосования получит вариант «Дональд Трамп».

Трамп обошёл Санду в голосовании за название парка в Бухаресте.
Трамп обошёл Санду в голосовании за название парка в Бухаресте.

Согласно результатам, за это название проголосовали 28 071 человек, сообщает realitatea.md

При этом ранее более 63% участников голосования отдавали предпочтение варианту «Парк Майи Санду», однако в ходе дальнейшего голосования ситуация изменилась.

Изначально мэр сектора 4 Бухареста предложил название «Дональд Трамп» для новой части парка. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию, после чего было принято решение вынести вопрос на общественное онлайн-голосование.

Среди предложенных вариантов также фигурировали имена Франсуа Миттерана, Хельмута Коля, Вацлава Гавела, Жака Ширака, Барака Обамы, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Майи Санду.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте