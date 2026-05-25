Трамп обошёл Санду в голосовании за название парка в Бухаресте.

Согласно результатам, за это название проголосовали 28 071 человек, сообщает realitatea.md

При этом ранее более 63% участников голосования отдавали предпочтение варианту «Парк Майи Санду», однако в ходе дальнейшего голосования ситуация изменилась.

Изначально мэр сектора 4 Бухареста предложил название «Дональд Трамп» для новой части парка. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию, после чего было принято решение вынести вопрос на общественное онлайн-голосование.

Среди предложенных вариантов также фигурировали имена Франсуа Миттерана, Хельмута Коля, Вацлава Гавела, Жака Ширака, Барака Обамы, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Майи Санду.