25 Мая 2026, 11:56
Трамп обошёл Санду в голосовании за название парка в Бухаресте
Название расширенного парка им. Тудора Аргези в секторе 4 Бухареста по итогам онлайн-голосования получит вариант «Дональд Трамп».
Согласно результатам, за это название проголосовали 28 071 человек, сообщает realitatea.md
При этом ранее более 63% участников голосования отдавали предпочтение варианту «Парк Майи Санду», однако в ходе дальнейшего голосования ситуация изменилась.
Изначально мэр сектора 4 Бухареста предложил название «Дональд Трамп» для новой части парка. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию, после чего было принято решение вынести вопрос на общественное онлайн-голосование.
Среди предложенных вариантов также фигурировали имена Франсуа Миттерана, Хельмута Коля, Вацлава Гавела, Жака Ширака, Барака Обамы, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Майи Санду.