Трамп назвал ситуацию в Сеуте «ужасной», Белый дом обвиняет «ультралевых глобалистов».

Президент США выразил сожаление по поводу ситуации с многотысячным наплывом нелегальных мигрантов в испанской Сеуте и предупредил американцев, что США постигнет та же участь, если они проголосуют за демократов на выборах.

Президент США в пятницу назвал «ужасным» миграционный кризис, который переживает Сеута, после того как за сутки порядка 60 000 человек нелегально пересекли границу с Марокко и прорвались в испанский анклав. Дональд Трамп высказал мнение, что его страну постигнет та же участь, если к власти вернутся демократы, передает euronews.com

«Это ужасно», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Запомните эти кадры. Через три года мы окажемся в такой же ситуации, если победит не та сторона», — добавил он, имея в виду промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре.

Лидер республиканцев, сделавший борьбу с миграцией одной из главных задач своего президентства, предупредил американцев, что они «будут жить не очень хорошо», если демократы вернут контроль над Конгрессом.

В Белом доме, как сообщают местные СМИ, возлагают ответственность на тех, кто проводит «ультралевую глобалистскую политику» за происходящее в Сеуте, где по меньшей мере 43 человека погибли при попытке вплавь добраться до автономного города.

Со своей стороны глава правительства Испании Педро Санчес обвинил «мафиозные преступные группировки, занимающиеся торговлей людьми» в действиях, которые, по его словам, «заслуживают нашего порицания и нашего осуждения на максимально жёстком уровне».

По данным Министерства внутренних дел, на которые ссылаются местные СМИ, около 37 500 человек, нелегально въехавших в Испанию через автономный город с четверга, уже вернулись в Марокко.

В Европейском союзе подчёркивают, что случаев перемещения мигрантов из Сеуты на европейский континент не фиксируется.

Новый повод для разногласий

Этот новый виток напряжённости между двумя Мадридом и Вашингтоном возник после того, как 19 июля, на финале чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси, лидеры двух стран публично демонстрировали сближение после более чем двух лет взаимных упрёков.

Ключевая причина конфликта сводится к расходам на оборону. Испания остаётся далека от цели в 5 % ВВП, согласованной альянсом НАТО на саммите в Гааге. Это требование Белого дома Санчес отверг ещё в прошлом году, назвав его «нерациональным и контрпродуктивным». В Вашингтоне настаивают, что союзники должны взять на себя большую финансовую нагрузку, в противном случае США выйдут из альянса.

Маск высмеивает и критикует

Илон Маск отреагировал на миграционный кризис в Сеуте серией публикаций в X. В первом посте он сравнил происходящее со сценой из фильма «Война миров Z», где толпа зомби штурмует стену, и написал: «Ух ты, ситуация в Испании выглядит безумной!».

Спустя несколько часов миллиардер заявил, что его первая публикация была «шуткой», сопроводив слова видеороликом, показывающим прибытие тысяч мигрантов на побережье Сеуты, а затем разместил ещё одно видео с похожими кадрами из США времён президентства Джо Байдена. «Так выглядели Соединённые Штаты при Байдене», — написал он.

Позже Маск сделал ещё более колкое замечание в адрес правительства Санчеса. Бизнесмен предупредил, не приводя доказательств, что нелегальная иммиграция «разрушит» бюджет Испании, добавив, что он опирается на «элементарные математические расчёты».

В свою очередь, испанское правительство утверждают, что миграция открывает для страны и ЕС в целом экономические возможности. Исследование Банка Испании, опубликованное в прошлом году, показало, что родившиеся за рубежом и работающие в стране обеспечили от 0,4 до 0,7% прироста экономки из расчёта на душу населения при среднем показателе роста ВВП в 2,9 % в период с 2022 по 2024 год.