Трамп назвал ошибкой попытку ограничить его полномочия по Ирану.

В посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал голосование бессмысленным и обвинил своих политических оппонентов в попытке сорвать переговорный процесс с Тегераном, передает unian.net

По словам Трампа, решение Палаты представителей было принято именно тогда, когда администрация США находится на финальном этапе переговоров о прекращении конфликта с Ираном.

"Это произошло как раз в разгар моих финальных переговоров о прекращении войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры", – заявил президент США.

Особенно остро Трамп раскритиковал демократов, обвинив их в том, что они ставят политическую борьбу выше национальных интересов страны.

"Демократы руководствуются синдромом ненависти к Трампу. Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед", – написал он.

Не обошли вниманием и четырех республиканцев, поддержавших резолюцию вместе с демократами. Американский президент заявил, что они лишь пытаются привлечь к себе внимание.

"Что касается четырех республиканцев, то это совсем другая история – они просто позируют перед публикой. Им следует стыдиться себя", – подчеркнул Трамп.

Накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента получать разрешение Конгресса на продолжение военных операций против Ирана. Документ поддержали не только демократы, но и четверо членов Республиканской партии, что стало редким случаем открытого выступления против позиции главы государства.

Впрочем, дальнейшая судьба резолюции остается неопределенной. Для вступления в силу ее еще должен рассмотреть Сенат. Даже в случае одобрения обеими палатами документ может быть заблокирован президентским вето.