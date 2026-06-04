Трамп назвал ошибкой попытку ограничить его полномочия по Ирану
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Палаты представителей, поддержавшей резолюцию об ограничении его полномочий по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса.
В посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал голосование бессмысленным и обвинил своих политических оппонентов в попытке сорвать переговорный процесс с Тегераном, передает unian.net
По словам Трампа, решение Палаты представителей было принято именно тогда, когда администрация США находится на финальном этапе переговоров о прекращении конфликта с Ираном.
"Это произошло как раз в разгар моих финальных переговоров о прекращении войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры", – заявил президент США.
Особенно остро Трамп раскритиковал демократов, обвинив их в том, что они ставят политическую борьбу выше национальных интересов страны.
"Демократы руководствуются синдромом ненависти к Трампу. Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед", – написал он.
Не обошли вниманием и четырех республиканцев, поддержавших резолюцию вместе с демократами. Американский президент заявил, что они лишь пытаются привлечь к себе внимание.
"Что касается четырех республиканцев, то это совсем другая история – они просто позируют перед публикой. Им следует стыдиться себя", – подчеркнул Трамп.
Накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента получать разрешение Конгресса на продолжение военных операций против Ирана. Документ поддержали не только демократы, но и четверо членов Республиканской партии, что стало редким случаем открытого выступления против позиции главы государства.
Впрочем, дальнейшая судьба резолюции остается неопределенной. Для вступления в силу ее еще должен рассмотреть Сенат. Даже в случае одобрения обеими палатами документ может быть заблокирован президентским вето.